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Евроскептики в Европарламенте выступили против продления антироссийских санкций

Евроскептики в ЕП выступили против продления антироссийских санкций - зампред фракции.

Теги
БельгияРоссия
Евроскептики в ЕП создали свою политическую группу "Идентичность и демократия"
В объединение войдут 73 депутата из Франции, Германии, Австрии, Фландрии (северный нидерландскоязычный регион Бельгии), Чехии, Дании и Эстонии
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