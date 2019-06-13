Президент Молдавии призвал сограждан выйти на марш в поддержку нового правительства

КИШИНЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны, поддерживающих новое правительство, принять участие в марше 16 июня в Кишиневе. Об этом в четверг глава республики сообщил в ходе брифинга.

"Приглашаю вас принять участие в Народном марше в поддержку нового парламентского большинства и правительства. Это будет мирная акция", - сказал Додон.

По его словам, в демонстрации, в частности, примут участие сторонники Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейского блока Acum, которые сформировали парламентское большинство.

Участники демонстрации соберутся у здания парламента, откуда пройдут колонной по главному бульвару Кишинева.

"Чем больше нас будет, тем быстрее произойдет мирный процесс передачи власти", - отметил президент.

Кризис в Молдавии

Парламент Молдавии почти три месяца не мог договориться о правящей коалиции. Кризис удалось преодолеть, когда поддерживающая президента Игоря Додона ПСРМ и проевропейский блок Acum объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, а премьер-министром стала Майя Санду, один из лидеров Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) страны, который признал данные решения незаконными. Судьи посчитали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней утвердить правительство. После этого КС временно отстранил Додона от обязанностей президента для того, чтобы исполнявший обязанности премьера и член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа.

Представители ЕС, Россия, США и другие страны и международные организации выразили поддержку действиям парламента Молдавии, однако сформированное им правительство не может приступить к исполнению своих обязанностей, так как госучреждения заблокированы сторонниками ДПМ. Не признает новую власть и полиция.