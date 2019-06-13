Владелец атакованного норвежского танкера опроверг информацию о затоплении судна

ТАСС, 13 июня. Компания Frontline, владеющая атакованным в четверг в Оманском заливе танкером Front Altair, опровергла информацию о затоплении судна, распространенную ранее телеканалом Al Mayadeen. Об этом судовладелец сообщил газете Verdens Gang.

Компания также подтвердила, что после взрыва на борту танкера начался пожар. "Капитан быстро принял решение эвакуировать экипаж для его же безопасности. Команду забрал находившийся рядом сухогруз Hyundai Dubai <...> Насколько нам известно, капитан и экипаж справились с экстренной ситуацией, действуя по инструкции", - заявили в компании Frontline. Причина взрыва на борту судна по-прежнему не известна.

Ранее судовладелец сообщил, что экипаж норвежского танкера состоял преимущественно из россиян, грузин и филиппинцев. Как сообщили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ, ведомство проверяет информацию о российских моряках на борту загоревшегося танкера.

Арабские СМИ отмечают, что Front Altair и зарегистрированный на Панаме танкер Kokuka Courageous подверглись торпедной атаке. Эту информацию подтвердил норвежской газете Dagbladet представитель оманской береговой охраны Нессер Селин. Он также сообщил, что инцидент произошел в территориальных водах Ирана. И компания, и власти Омана находятся в тесном контакте с иранскими властями.

В четверг иранский телеканал Press TV сообщил о нападениях на два нефтеналивных судна в Оманском заливе. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, находившихся на борту обоих танкеров. После предполагаемого нападения на суднах начался пожар. По данным агентства Reuters, в зоне инцидента находятся корабли ВМС США.