Климкин поддержал предложенное Зеленским назначение Пристайко на должность главы МИД

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал предложенную президентом Владимиром Зеленским кандидатуру Вадима Пристайко в качестве своего преемника.

"Я лично его очень хорошо знаю много лет, мы работали. Я называл Зеленскому несколько кандидатур, которые могли бы быть задействованы на внешнеполитическом направлении. Вадим был среди них. Я это не скрываю. Но решение за Зеленским, конечно", - сказал он в интервью украинской "Телевизионной службе новостей" (ТСН).

Климкин заметил, что в карьере Пристайко "был англосаксонский и натовский акцент", так как он много лет работал в США и Канаде. Поэтому, считает министр, его возможный преемник делал "меньший акцент на Европе". В целом же глава МИД назвал Пристайко профессионалом и выразил готовность при необходимости консультировать его и президента по вопросам стратегии внешней политики Украины.

Ранее Климкин написал заявление об отставке, однако Рада отказалась ее принять. 11 июня Владимир Зеленский повторно внес в парламент представление на освобождение Климкина, а также предложил утвердить в этой должности Пристайко.

Вадим Пристайко с 2014 года являлся заместителем главы МИД - руководителем аппарата. В 2012-2014 годах был послом Украины в Канаде. До этого работал советником-посланником, заместителем руководителя миссии посольства Украины в США, замдиректора департамента НАТО МИД Украины.