Власти Индонезии готовы ограничить доступ к соцсетям в случае новых протестов

ТАСС, 13 июня. Власти Индонезии готовы ограничить доступ к соцсетям в случае возникновения массовых протестов в связи с предстоящим рассмотрением в Конституционном суде иска оппозиционного кандидата Прабово Субианто, требующего пересмотреть итоги президентских выборов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении официального представителя министерства коммуникаций и информации страны Фердинандуса Сэту.

"Если будет зафиксирован поток дезинформации, направленный на возникновение беспорядков, а также создающий угрозу национальному единству, власти ограничат доступ к социальным сетям", - сказал чиновник, комментируя судебный процесс, начинающийся 14 июня. По его словам, профильные ведомства "будут отслеживать поступающую информацию на предмет фальшивых сведений".

Тем временем министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто в четверг пообещал не вводить "искусственных ограничений в социальных сетях в случае мирного судебного разбирательства".

Власти закрыли доступ к социальным медиа и мессенджерам во время вспыхнувших в Джакарте 21-23 мая массовых беспорядков, причиной которых стало недовольство сторонников оппозиции итогами прошедших 17 апреля выборов президента. Действующий глава государства Джоко Видодо одержал победу над единственным соперником Субианто с перевесом почти в 11%. Однако представители оппозиции не согласились с официальными результатами и подали иск в Конституционный суд.