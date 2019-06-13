Глава МИД Турции подверг критике письмо и.о. главы Пентагона о ситуации с С-400 и F-35

АНКАРА, 13 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг в четверг критике письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Стиль письма Шанахана неприемлем. Турция уже купила у России системы ПВО С-400. Такими письмами невозможно заставить Турцию отказаться от принятых ею ранее решений", - сообщил в эфире телеканала NTV министр на пресс-конференции с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Анкаре.

Как сообщил 7 июня журнал Foreign Policy, Шанахан в письме, направленном министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, уведомил, что к 31 июля командировочные предписания турецких летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен. США также отказались принять 34 летчиков из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году, поскольку Вашингтон принял решение "приостановить участие Турции в программе F-35".

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35. Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100.