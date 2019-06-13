Глава МИД Турции: Анкара и Москва продолжают обеспечивать режим прекращения огня в Идлибе

АНКАРА, 13 июня. /ТАСС/. Турция и Россия продолжают совместно работать для обеспечения режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" на севере Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, которая транслировалась телеканалом NTV.

"Сейчас пока нельзя сказать, что в данный момент в Идлибе полностью достигнут режим перемирия, но мы продолжаем совместную с РФ работу [в этом направлении]. Увеличилось число атак со стороны режима [президента Сирии Башара Асада]. Сегодня утром на наш наблюдательный пункт было совершено нападение, легкие ранения получили трое наших военных. Мы считаем, что атака была совершена преднамеренно, если подобное продолжится, то мы перейдем к необходимым мерам", - подчеркнул глава МИД.

В свою очередь глава МИД Франции заявил, что Париж "по теме Идлиба поддерживает Турцию и выступает за установление режима прекращения огня".

Накануне стало известно, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с полуночи 12 июня 2019 года. По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Виктора Купчишина, в результате этого фиксируется значительное снижение количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как заявило в четверг турецкое оборонное ведомство, 13 июня ночью из региона Аш-Шария "были выпущены 35 минометных снарядов по наблюдательному пункту [Турции] номер 10 в зоне деэскалации "Идлиб". В результате нападения ранения получили трое турецких военных. Позже Министерство обороны России сообщило, что ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста Вооруженных сил Турции в Идлибе, уничтожив крупное скопление боевиков.