МИД Ирана: инцидент в Оманском заливе "подозрительно совпал" с визитом премьера Японии

ТАСС, 13 июня. Инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе, которые, предположительно, подверглись нападению, "подозрительно совпал" с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Внимание на этот факт обратил в четверг министр иностранных дел Исламской Республики Джавад Зариф.

"Мы испытываем серьезное беспокойство по поводу этого инцидента, который подозрительно совпал с визитом в Тегеран премьер-министра Японии Синдзо Абэ", - цитирует Зарифа телеканал Al Mayadeen.

Министр возложил ответственность за усиление напряженности в регионе на Соединенные Штаты, которые "ведут экономическую войну против Ирана".

В переданном телеканалом заявлении правительства Исламской Республики в связи с инцидентом в Оманском заливе выражается готовность Тегерана "к сотрудничеству в целях обеспечения безопасности стратегических морских путей". "Иранское правительство предостерегает все стороны от попадания в ловушку, расставленную с целью дестабилизировать ситуацию в регионе", - говорится в документе.

Ранее иранский телеканал PressTV сообщил о нападениях на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе. Одно из двух судов - Kokuka Courageous. По данным японских СМИ, оно было арендовано японской транспортной компанией Kokuka Sangyo. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, находившихся на борту обоих танкеров. После предполагаемого нападения на судах начался пожар. По данным агентства Reuters, в зоне инцидента находятся корабли ВМС США.

Синдзо Абэ 13 июня стал первым главой правительства Японии, встретившимся с иранским руководителем и духовным лидером. По сведениям иранских СМИ, Япония выступила с посреднической инициативой по урегулированию кризиса между США и Ираном.