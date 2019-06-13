Новое правительство Финляндии получило вотум доверия в парламенте

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июня. /ТАСС/. Новое правительство Финляндии под руководством премьер-министра Антти Ринне получило в четверг вотум доверия в парламенте страны. В ходе голосования в поддержку программы работы кабмина проголосовали 113 депутатов из 200.

Ранее три оппозиционных объединения - партия "Истинные финны", Национальная коалиционная партия и Христианская демократическая партия - предложили вынести вотум недоверия правительству, раскритиковав планируемые им меры в области экономики, занятости, миграционной политики и политики безопасности.

В частности, в партии "Истинные финны" заявили, что "кабмин увеличивает поддержку мигрантов за счет коренного населения", а в вопросах климата и европейской политики придерживается линии, которая ущемляет "независимость Финляндии". В свою очередь Христианская демократическая партия указала, что программа правительства не создает условий для стабильного будущего страны и основу для привлечения инвестиций.