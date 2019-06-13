{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Алжире

СМИ: второй бывший премьер-министр арестован в Алжире

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил о задержании Ахмеда Уяхьи

ТАСС, 13 июня. Алжирский суд арестовал бывшего премьер-министра страны Абдельмалека Селлаля. Об этом сообщил в четверг телеканал Sky News Arabia.

"Экс-глава правительства Алжира Абдельмалек Селлаль помещен под стражу", - говорится в сообщении телеканала.

12 июня телеканал Al Jazeera сообщал об аресте другого бывшего премьер-министра страны - Ахмеда Уяхьи. Оба чиновника неоднократно возглавляли правительство Алжира при бывшем президенте Абдельазизе Бутефлике.

2 апреля 2019 года Бутефлика, занимавший президентский пост на протяжении двадцати лет, подал в отставку в результате многомесячных акций протеста. В настоящее время в Алжире ведется несколько громких дел по фактам коррупции, расхищению государственных средств и злоупотреблению служебным положением. Фигурантами проходят чиновники, занимавшие высокие посты при Бутефлике.

Теги
АлжирАкции протеста в Алжире
Парламентские выборы на Украине - 2019
Бойко пообещал в случае победы на выборах инициировать переговоры с Москвой и Донбассом
Политик отметил, что тема восстановления мира в Донбассе остается ключевой для партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"
Читать полностью