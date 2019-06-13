Суд в Польше приговорил к заключению с отсрочкой одного из организаторов полета Ту-154М

ВАРШАВА, 13 июня. /ТАСС/. Окружной суд польской столицы в четверг вынес вердикт по делу об организации трагически завершившегося полета польского президентского авиалайнера Ту-154М.

Процесс, тянувшийся последние три года, касается пяти польских чиновников, обвиненных в невыполнении служебных обязанностей во время организации полета Ту-154М в Смоленск. На скамье подсудимых оказались бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский, два сотрудника этой канцелярии и два дипломата из посольства Польши в Москве. На стороне обвинения выступили несколько частных лиц, в том числе близкие жертв трагедии, а также прокуратура.

Два фигуранта дела были признаны судом виновными. Арабский приговорен к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года. Как отметил в ходе заседания судья Хуберт Гасёр, Томаш Арабский признается виновным, "так как не выполнил свои обязанности в качестве организатора авиаперелета статуса HEAD (с участием первого лица)". Три других фигуранта дела признаны невиновными.

Приговор может быть оспорен в суде высшей инстанции.

10 апреля 2010 года в результате крушения польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 человек, которые находились на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона. В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение [самолета] ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном через 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей.