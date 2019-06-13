СМИ: полиция Гонконга задержала 11 участников уличных беспорядков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга задержали 11 участников прошедших в среду массовых уличных беспорядков. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на комиссара гонконгской полиции Стефана Ло.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

По его словам, протестовавшие были арестованы за беспорядки в общественном месте, незаконное собрание, нападение на сотрудников полиции и за другие нарушения. Он также добавил, что в ходе протестов 22 стража порядка получили ранения.

Как рассказал начальник полиции, сотрудникам правоохранительных органов пришлось в ходе беспорядков в среду в общей сложности 150 раз применить слезоточивый газ, чтобы разогнуть толпу. Также полиция использовала резиновые пули.

Акции протеста вызвал законопроект, который позволит наладить механизм экстрадиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, из автономного Гонконга в материковый Китай. Местные оппозиционные силы считают, что это подрывает автономный статус Гонконга, принцип "одна страна - две системы", создает угрозу демократическим правам и свободам и может привести к преследованию правозащитников.

В воскресенье оппозиционеры созвали крупнейшую за последние годы акцию протеста: она собрала до 1 млн человек. В среду десятки тысяч демонстрантов вновь вышли на улицы, окружили правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. Законодательный совет Гонконга на этом фоне решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции во втором чтении. Организаторы протестов заявили, что осада комплекса может продолжаться до того момента, когда власти полностью откажутся от идеи принятия законопроекта.