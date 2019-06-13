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Кризис на Украине

Макрон и Зеленский 17 июня обсудят урегулирование на востоке Украины

Лидеры также уделят внимание реформам, которые планирует провести новый президент Украины

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит в понедельник с украинским президентом Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера.

Как отметили в Елисейском дворце, в ходе встречи президенты обсудят реформы, которые намерен реализовать новый президент Украины, вопросы двусторонних отношений, а также "перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями и при поддержке Франции и Германии в рамках нормандского формата".

В четверг пресс-служба главы украинского государства подтвердила, распространенную ранее СМИ, информацию о визите Зеленского 17 июня во Франции и 18-го - в Германию.

По данным президентской администрации, программа визита предусматривает встречи Зеленского с руководством Франции и Германии, а также главами парламентов этих стран и представителями бизнеса.

Теги
УкраинаГерманияФранцияКризис на УкраинеМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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