Макрон и Зеленский 17 июня обсудят урегулирование на востоке Украины

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит в понедельник с украинским президентом Владимиром Зеленским урегулирование конфликта на востоке Украины. Об этом в четверг сообщили в администрации французского лидера.

Как отметили в Елисейском дворце, в ходе встречи президенты обсудят реформы, которые намерен реализовать новый президент Украины, вопросы двусторонних отношений, а также "перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями и при поддержке Франции и Германии в рамках нормандского формата".

В четверг пресс-служба главы украинского государства подтвердила, распространенную ранее СМИ, информацию о визите Зеленского 17 июня во Франции и 18-го - в Германию.

По данным президентской администрации, программа визита предусматривает встречи Зеленского с руководством Франции и Германии, а также главами парламентов этих стран и представителями бизнеса.