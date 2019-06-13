Бойко пообещал в случае победы на выборах инициировать переговоры с Москвой и Донбассом

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что после победы на парламентских выборах на Украине его партия будет инициировать начало прямых переговоров между представителями Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) и России. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении пресс-службы партии.

"Выиграв выборы, мы первым делом будем добиваться включения представителей парламента в состав переговорной группы в Минске. Будем инициировать начало прямых переговоров в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск - Москва. Мы будем использовать весь имеющийся у нас политический инструментарий для выполнения Киевом минских соглашений и обеспечим их согласование со всеми сторонами конфликта", - сказал он.

Бойко добавил, что тема восстановления мира в Донбассе остается ключевой для партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". "Мы выступаем за прямые переговоры, за то, чтобы наши пленные вернулись домой", - отметил он.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" была создана в конце прошлого года путем объединения части бывшего "Оппозиционного блока", партии "За жизнь" и еще ряда оппозиционных политических сил Украины. Своими политическими целями партия провозглашает, в частности, мирное урегулирование конфликта в Донбассе путем предоставления ему статуса автономии, а также выступает за полную нормализацию отношений с РФ.