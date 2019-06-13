В Риге проходит пикет в поддержку подозреваемого в шпионаже на РФ пенсионера

РИГА, 13 июня. /ТАСС/. Пикет в поддержку бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ) страны по подозрению в шпионаже в пользу России, проходит в четверг в Риге. Несколько десятков человек собрались около здания суда Видземского предместья города Риги, требуя его освобождения, передает с места событий корреспондент ТАСС.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Свободу Олегу Бураку", "Долой шпиономанию! Российская угроза - миф!", "Безопасность без свободы = диктатура", "Шпиономании - нет". Среди участников пикета - представители партии "Русский союз Латвии" (РСЛ), Латвийского антифашистского комитета (ЛАК), Латвийского комитета по правам человека.

Как отмечают устроители пикета, Бурак уже девять месяцев находится в тюрьме и регулярно подвергается жесткому психологическому давлению. "Достаточно символично, что мы собрались у здания третьей власти - судебной власти - и под латвийским флагом. Мы живем в этой стране и мы хотим жить в этой красивой стране, но то, что мы видим сегодня, - это день ото дня все жестче закручиваются гайки и все больше наша любимая страна превращается в маразматическое полицейское государство. Я абсолютно не стесняюсь этих слов, я чувствую это на своей шкуре", - сказал сопредседатель ЛАК Иосиф Корен, обращаясь к собравшимся.

"Это называется полицейское государство. Человек сделал что-то неугодное режиму. Поэтому я здесь и благодарю всех, кто стоит с плакатами "Свободу Олегу Бураку", и мы требуем прекратить полицейский беспредел", - добавил он.

В защиту Бурака также выступила лидер РСЛ и избранный депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок. "Это дело передано в суд, и сегодня начинается его рассмотрение по существу. Мы считаем, что в наше время, в 21 веке, Бураку предъявлены совершенно абсурдные обвинения. Мы считаем, что это специально сфабрикованное дело, а он сам считает, что это сведение счетов со стороны тех, с кем он пытался бороться в связи с подозрениями в коррупции", - сказала она корреспондент ТАСС.

Дело Бурака

В середине октября прошлого года СГБ по подозрению в шпионаже в пользу России задержала Олега Бурака, гражданина Латвии 1956 года рождения, который долгое время после восстановления независимости работал в МВД. На пенсию он вышел в конце 2006 года. В качестве меры пресечения в отношении него был избран арест.

Во время двух обысков у Бурака были изъяты носители данных, содержащие более 13 тыс. файлов, две единицы самодельного огнестрельного оружия, патроны, взрывчатка, а также оборудование для оперативной работы, которое физическим лицам запрещено покупать, хранить и использовать. В конце марта этого года СГБ направила в прокуратуру просьбу начать уголовное преследование Бурака по четырем статьям Уголовного закона - шпионаж, незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии и незаконный оборот оборудования, предназначенного для оперативной работы. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. В конце мая прокуратура передала это дело на рассмотрение в суд Видземского предместья города Риги.

Адвокат Имма Янсоне ранее сообщила корреспонденту ТАСС, что ее подзащитный подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя невиновным. Бурак полагает, что возбужденное в отношении него дело - это месть за то, что, работая в структурах МВД, он боролся с коррупцией, за что в свое время был уволен, а потом восстановлен на службе.