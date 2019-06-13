Роухани: безопасность в Персидском заливе важна для Ирана

ТАСС, 13 июня. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в четверг, что безопасность в Персидском заливе очень важна для его страны. Его высказывания прозвучали вскоре после нападения на танкеры, происшедшего в тот же день в Оманском заливе, примыкающем к Персидскому, передает агентство Reuters.

"Безопасность имеет большое значение для Ирана в стратегически важном регионе Персидского залива, на Ближнем Востоке, в Азии и во всем мире", - цитирует агентство Роухани. "Мы всегда пытались обеспечить мир и стабильность в регионе", - добавил президент Ирана.

Иранский телеканал PRESS TV в четверг сообщил о нападениях на два нефтеналивных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей танкера Kokuka Courageous, зарегистрированного в Панаме и принадлежащего японской транспортной компании, и судна Front Altair, принадлежащего норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов. Иранские экстренные службы спасли более 40 моряков, находившихся на борту танкеров.