Моди предложил Путину провести встречу в формате Россия - Индия - Китай на полях G20

БИШКЕК, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту РФ Владимиру Путину провести на полях саммита G20 в Японии трехстороннюю встречу в формате Россия - Индия - Китай.

Путин встретился с Моди в четверг в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС.

"Надеюсь, что мы снова скоро встретимся в Японии. Там, я также считаю, мы должны провести переговоры в формате РИК: Россия - Индия - Китай", - заявил Моди.

Он также выразил уверенность в необходимости таких контактов и на других площадках.

Моди поблагодарил Путина за поздравление с переизбранием на должность премьер-министра. "Вы меня поздравили еще до того, как были подведены итоговые результаты, объявлены. Вы приезжали в Индию в прошлом году. В некотором роде, вы предсказали мою победу в прошлом году", - отметил индийский премьер.

Кроме того, глава правительства Индии поблагодарил Путина за награждение орденом Андрея Первозванного. "Это высочайшая честь для меня. Я знаю, что это высшая государственная награда России. От имени индийского народа я также хочу высказать благодарность", - заявил Моди.