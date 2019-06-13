ЕС выделил Армении дополнительные деньги на демократизацию

БРЮССЕЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Евросоюз выделил Армении дополнительную помощь в €25 млн для поддержки демократических реформ и реализации Всеобъемлющего и усиленного соглашения о партнерстве (ВУСП) с Евросоюзом. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг по итогам состоявшегося в Брюсселе второго заседания Совета партнерства ЕС-Армения.

"Совет ЕС напоминает, что Евросоюз выделил более €160 млн в качестве помощи Армении в 2017-2020 годах. В качестве признания приверженности Армении эффективной реализации согласованной повестки реформ и ВУСП ЕС принял решение выделить дополнительные €25 млн в рамках Ежегодного плана действий по помощи Армении на 2019 год", - говорится в заявлении.

Совет ЕС подчеркнул важность дальнейшей реализации ВУСП для расширения товарооборота между ЕС и Арменией.

Евросоюз также пообещал продолжить содействие Армении в реализации инфраструктурных и энергетических проектов. Совет ЕС подчеркнул важность продолжения реформ судебной системы страны (для ее приведения к западным стандартам) и улучшения условий ведения бизнеса (для привлечения иностранных инвестиций и расширения рынка труда).