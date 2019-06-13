Конгрессмены-демократы США обязали экс-помощника Трампа явиться на слушания по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) обязал явиться экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна на слушания комитета и бывшего советника избирательного штаба Трампа Рика Гейтса для дачи показаний в рамках расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. Об этом говорится в распространенном комитетом в четверг заявлении.

"В рамках проводимых расследований в отношении попыток России и других иностранных субъектов оказать влияние на политический процесс в США во время и после выборов 2016 года, включая касающиеся контрразведывательной деятельности угрозы, возникшие в результате связей американцев с российским правительством и/или другими иностранными субъектами, спецкомитет по разведке Палаты представителей направил повестки двум центральным фигурам доклада [спецпрокурора США Роберта] Мюллера", - отмечается в документе.

Шифф обязал Флинна и Гейтса выступить перед конгрессменами и предоставить все документы, связанные с расследованием "российского вмешательства". "Поскольку вы отказались добровольно выполнить просьбу комитета о предоставлении документов и даче показаний, у комитета не остается иного выбора, кроме как востребовать указанные документы и ваши показания повесткой", - отметил демократ. Шифф рассказал, что комитет "продолжает изучать глубокую обеспокоенность вокруг контрразведывательной деятельности, высказанную в докладе спецпрокурора Мюллера".

В феврале 2017 года помощник президента по национальной безопасности Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. Обвинения Флинну были предъявлены 1 декабря 2017 года. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает приговора суда по своему делу.

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор при этом подчеркнул, что не может сделать однозначный вывод, создавал ли глава государства препятствия правосудию.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.