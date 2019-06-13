Партия Зеленского хочет стать абсолютным монополистом в Раде

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" ставит перед собой цель по итогам предстоящих в июле внеочередных парламентских выборов стать абсолютным монополистом в Верховной раде. Об этом заявил представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

"Мы делаем все, чтобы стать монопартией, которая возьмет на себя всю ответственность перед народом Украины. Мы работаем на эту идею. Для нас важно впервые за 28 лет независимости Украины сделать единственного ответственного за состояние дел в государстве", - приводит его слова Deutsche Welle.

В четверг партия "Слуга народа" опубликовала полный список претендентов на депутатские мандаты, в котором 201 человек. Для получения большинства в Раде партии необходимо получить 226 мест. Выборы пройду по смешанной системе. Половина депутатов избирается по партийным спискам, половина - по одномандантным округам.

Согласно последним опросам общественного мнения, за представителей президентской партии готовы проголосовать почти 50% избирателей. На втором месте с большим отрывом стоит партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (около 12%). Тройку замыкает переформатированный в партию "Европейская солидарность" "Блок Петра Порошенко" (чуть менее 8%).