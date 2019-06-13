Глава правительства Каталонии призвал к стратегическому единству сторонников независимости

МАДРИД, 13 июня. /ТАСС/. Глава каталонского правительства Ким Торра призвал сторонников независимости автономии к стратегическому единству, благодаря которому стало возможным проведение сепаратистского референдума 2017 года. Соответствующее заявление региональный лидер сделал в четверг, выступая в парламенте Каталонии.

"Мы сделаем это снова, конечно, потому что страна [Каталония] ясно понимает, чего она хочет - независимости", - приводит слова Торры агентство Europa Press. "Мы провели референдум о независимости, мы можем сделать невозможное возможным, но нам нужно это стратегическое единство", - отметил глава региона.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты.

27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.