В Татарстане открылось генконсульство Узбекистана

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство Республики Узбекистан открылось в Казани, в зоне его ответственности будет 14 регионов ПФО.

Консульство открылось в казанском торгово-офисном центре Suvar Plaza.

"Я очень благодарен в этой связи принимающей стороне за поддержку постоянную, которую мы ощущаем в организации деятельности нашего генерального консульства, и очень надеюсь, что <...> консульство будет служить дальнейшему развитию наших отношений и мы улучшим качество оказываемых консульских услуг нашим гражданам, которые здесь <...> работают, живут", - сказал журналистам чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Он также добавил, что консульство "будет служить укреплению культурно-гуманитарных <...>, торгово-экономических связей".

По его словам, планируется, что открывшееся генеральное консульство "будет ответственно за 14 регионов Приволжского [федерального] округа".

Как сообщалось ранее, товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном по итогам 2018 года вырос на 57% и составил $146 млн.