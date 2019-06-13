США уговаривают Индию не покупать С-400 и грозят ей санкциями

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. США не прекращают попытки уговорить Индию отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и другой крупной военной техники, Вашингтон также предупреждает Нью-Дели об угрозе применения американских санкций за военно-техническое сотрудничество с Москвой. Об этом заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Нет широкого исключения, исключения для стран [из режима потенциальных американских санкций], когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400. И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии", - подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

"Когда президент [Владимир] Путин нанес в октябре прошлого года визит [в Индию], были дополнительные объявления относительно [закупки Индией у России] крупной военной техники, которые потенциально попадают под рассмотрение [Вашингтоном на предмет возможного введения в отношении Нью-Дели санкций]", - сказала американский дипломат, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы видим, как Индия, особенно за последние 10 лет, начала диверсифицировать свои источники вооружений. Наше [американо-индийское] военно-техническое сотрудничество за последние 18 лет поднялось с нуля до $18 млрд. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в развитии этого оборонного сотрудничества. Тем не менее порядка 65-70% военной техники Индии все еще имеет российское происхождение", - отметила Уэллс.

Нью-Дели сообщил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику.

В апреле этого года министр обороны Индии Нирмала Ситараман в интервью агентству Франс пресс выразила надежду на то, что Вашингтон не будет вводить санкции против Индии в ответ на закупку российских вооружений. По ее словам, Индия подробно объяснила Вашингтону свою точку зрения по этому вопросу.