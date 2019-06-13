ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы ВВС.

"Военно-воздушные силы США успешно провели 12 июня первые летные испытания AGM-183A - своих гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW на бомбардировщиках B-52 Stratofortress на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния)", - отмечается в заявлении.

В ВВС сообщили, что в испытаниях участвовала версия прототипа ARRW, на которой находились только сенсорные датчики, боевой части у нее не было. В пресс-службе отметили, что во время испытаний пуски не проводились, прототип только "собирал данные об окружающей среде" и о самом полете. Кроме того, отмечается в документе, "были собраны данные о воздействии ударов и вибрации на само оружие и наружное размещение вооружения на самолете".

В пресс-службе пояснили, что "такой тип сбора данных необходим для всех систем вооружения ВВС, находящихся в стадии разработки".

Помощник министра ВВС США по закупкам, технологии и логистике Уилл Ропер сообщил об использовании "предоставленных Конгрессом полномочий по скорейшему созданию прототипа" гиперзвукового оружия для вооруженных сил страны. Он пояснил, что разработка ARRW "проводится в сжатые сроки" вместе с американской корпорацией Lockheed Martin, которая получила соответствующий контракт от Пентагона в августе 2018 года. В ВВС США ожидают, что ARRW будет готов к 2022 финансовому году (начинается в США с 1 октября).