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Кризис на Украине

Пеллегрини: Словакия в ОБСЕ помогает урегулированию ситуации на Украине

Премьер-министр Словакии отметил, что обострение обстановки в Донбассе вызывает особую обеспокоенность в стране

БРАТИСЛАВА, 13 июня. /ТАСС/. Словакия, выполняющая в текущем году обязанности государства-председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), стремится максимально содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини по итогам своей поездки в РФ.

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"Словакия в 2019 году выполняет обязанности государства-председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Связанные с этим возможности республика использует, чтобы максимально содействовать скорейшему поиску выхода из кризисной ситуации на Украине", - подчеркнул Пеллегрини.

Обострение обстановки в Донбассе вызывает особую обеспокоенность в Словакии, имеющей общую границу с Украиной. Братислава настаивает на необходимости последовательного выполнения Минских соглашений. С их реализацией связан и общий подход государств-членов Евросоюза к развитию отношений с задействованными в них конфликтующими сторонами.

"Мы не можем ожидать прогресса на данном направлении, если будет отсутствовать политическая воля в ее урегулировании у главных игроков, которыми являются конфликтующие стороны [в Донбассе]", - сказал Пеллегрини.

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