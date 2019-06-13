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Анкара надеется, что Вашингтон изменит позицию по поставкам С-400

Позиция США может нанести непоправимый ущерб взаимоотношениям между двумя странами, отметил представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын

АНКАРА, 13 июня. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что Соединенные Штаты изменят свою позицию касательно поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поскольку она может нанести непоправимый ущерб двусторонним отношениям. Об этом заявил в четверг официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

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"Турция надеется, что Пентагон откажется от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый ущерб взаимоотношениям между двумя странами", - приводит его слова агентство Anadolu.

По словам Калына, ранее в четверг он также обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном письмо и.о. министра обороны США Патрика Шанахана о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких летчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения Анкарой С-400.

"Это письмо не соответствует союзническому духу. Кроме того, содержание письма было разглашено представителям СМИ, мы считаем это недопустимым и готовим ответ на него. Вопрос обучения наших летчиков обсудят президенты Турции и США на полях саммита G20 в Японии", - добавил он.

Кроме того, он рассказал, что в Японии также планируется встреча президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. По словам Калына, президент Турции встретится с мировыми лидерами на пятом саммите глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). "Особенно важным является участие [в саммите] России, Китая и Индии", - отметил представитель президента.
 

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СШАТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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