Суд в Латвии начал рассмотрение дела обвиняемого в шпионаже в пользу РФ экс-сотрудника МВД

РИГА, 13 июня. /ТАСС/. Суд Видземского предместья Риги в четверг на закрытом заседании приступил к рассмотрению дела бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака, задержанного Службой государственной безопасности (СГБ) страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила его адвокат Имма Янсоне.

"Суд Видземского предместья Риги начал рассматривать это уголовное дело, сегодня состоялось первое заседание суда. Во время него было зачитано обвинение и дано слово самому Бураку, который свою вину не признал. Рассмотрение этого дела продолжится 12 и 13 августа, когда будут допрошены свидетели", - отметила Янсоне.

В середине октября прошлого года СГБ по подозрению в шпионаже в пользу России задержала Олега Бурака, гражданина Латвии 1956 года рождения, который долгое время работал в МВД республики. На пенсию он вышел в конце 2006 года. В качестве меры пресечения в отношении него был избран арест.

Во время двух обысков у Бурака были изъяты носители данных, содержащие более 13 тыс. файлов, две единицы самодельного огнестрельного оружия, патроны, взрывчатка, а также оборудование для оперативной работы, которое физическим лицам запрещено покупать, хранить и использовать. В конце марта этого года СГБ направила в прокуратуру просьбу начать уголовное преследование Бурака по статьям о шпионаже, незаконном обороте огнестрельного оружия, распространении порнографии и незаконном обороте оборудования, предназначенного для оперативной работы. Ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. В конце мая прокуратура передала это дело на рассмотрение в суд Видземского предместья Риги.

Янсоне ранее сообщила корреспонденту ТАСС, что ее подзащитный подозрения в свой адрес полностью отвергает и считает себя невиновным. Бурак полагает, что возбужденное в отношении него дело - это месть за то, что, работая в структурах МВД, он боролся с коррупцией, за что в свое время был уволен (после этого он был восстановлен на службе).