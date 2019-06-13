Источник: Таджикистан подпишет с КНР не менее 15 документов по итогам визита Си Цзиньпина

ДУШАНБЕ, 13 июня. /ТАСС/. Не менее 15 документов будут подписаны по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Таджикистан 14-15 июня. Об этом ТАСС сообщил в четверг дипломатический источник.

"К сегодняшнему дню стороны согласовали для подписания не менее 15 документов, охватывающих все сферы взаимодействия, в том числе сферы безопасности, экономики и гуманитарного сектора. Ожидается, что общее число подписанных документов по итогам визита увеличится", - отметил источник.

По его словам, на предстоящих переговорах Си Цзиньпина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона будет затронут весь спектр стратегического партнерства двух стран.

В среду информационное агентство Таджикистана "Ховар" опубликовало статью китайского лидера, в которой отмечается, что объем товарооборота между Китаем и Таджикистаном в ближайшей перспективе может превысить $3 млрд. В Душанбе уверены, что предстоящий визит председателя КНР в Таджикистан придаст новый импульс динамично развивающимся взаимоотношениям стран.

Си Цзиньпин прибудет в Таджикистан 14 июня. В ходе визита китайский лидер также примет участие в работе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в Душанбе 15 июня. СВМДА - международный форум, объединяющий государства Азиатского континента, в том числе Россию, Китай, государства Центральной Азии (кроме Туркмении) и Ближнего Востока, Индию. Форум, на котором Таджикистан является председательствующей страной в 2018-2020 годах, ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.