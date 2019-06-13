Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминцем США

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося ранее нападению в Оманском заливе, поднят на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge.
Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун.
"21 моряк с Kokuka Courageous, покинувший свое судно, в настоящее время находится на борту корабля Bainbridge", - отметил Браун.
В зону оперативной ответственности Центрального командования входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.