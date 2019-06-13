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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера взят на борт эсминцем США

Как отметили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов, экипаж находится на борту корабля Bainbridge

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Экипаж танкера Kokuka Courageous, подвергшегося ранее нападению в Оманском заливе, поднят на борт ракетного эсминца ВМС США Bainbridge.

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Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун.

"21 моряк с Kokuka Courageous, покинувший свое судно, в настоящее время находится на борту корабля Bainbridge", - отметил Браун.

В зону оперативной ответственности Центрального командования входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

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