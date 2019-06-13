В Пентагоне считают, что за атаками на танкеры в Оманском заливе может стоять Иран

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Власти США полагают, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе, "весьма вероятно", может лежать на Иране. Об этом в четверг телеканалу CBS заявил в четверг представитель Пентагона.

"Весьма вероятно, что Иран вызвал эти нападения", - приводит его слова телеканал. При этом представитель американского оборонного ведомства назвал "явно ложными" заявления о спасении иранскими экстренными службами 44 моряков, добавив, что американский эсминец Bainbridge взял на свой борт более 20 членов экипажа танкеров.

Как пишет CBS, в Пентагоне также не смогли подтвердить, что суда подверглись торпедной атаке, и отметили, что любые ответные действия со стороны США будут зависеть от обнаружения доказательств, указывающих на причастность Ирана, а также от позиции других стран региона.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись, по данным агентства Reuters, торпедной атаке. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.