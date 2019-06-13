Орган по надзору рекомендовал Трампу уволить своего советника за нарушение закона США

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Американский независимый федеральный орган по осуществлению надзора рекомендовал в четверг президенту США Дональду Трампу немедленно отправить в отставку своего старшего советника Келлиэнн Конуэй в связи с неоднократным нарушением одного из федеральных законов, который, в частности, запрещает лицам, занимающим высокие посты в правительстве США использовать свое влияние с тем, чтобы воздействовать на результаты выборов. Об этом говорится в распространенном 16-страничном докладе аппарата спецпрокурора США, направленном американскому лидеру.

Речь идет о действующем в США с 1939 года законе Хэтча, запрещающем госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Данный орган еще никогда не рекомендовал главе государства отправить в отставку сотрудника Белого дома в связи с нарушением этого закона.

В документе отмечается, что Конуэй неоднократно нарушала закон, "оскорбляя кандидатов в президенты от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица во время телевизионных интервью и в социальных сетях". В связи с этим Трампу рекомендуется немедленно отправить своего советника в отставку. "Нарушения Конуэй, которая является весьма заметной фигурой в администрации США, если их оставить безнаказанными, дадут всем федеральным служащим понять, что им не нужно соблюдать ограничения, предусмотренные законом Хэтча, - отметил глава органа Генри Кернер. - Таким образом, ее действия подрывают принципиальную основу нашей демократической системы - верховенство права".

В распространенном заявлении Белый дом отклонил его рекомендацию об увольнении Конуэй, указав, что данные выводы "глубоко ошибочны и нарушают ее конституционные права на свободу слова и соблюдение предусмотренных законом процедур". Представитель Белого дома Стивен Гроувс обвинил орган в принятии политически мотивированного решения, направленного против советника. "Похоже, что на его решения оказывает влияние давление со стороны СМИ и либеральных организаций, и, возможно, ему следует помнить о своем собственном мандате действовать на честной, беспристрастной и неполитизированной основе, а не ошибочно истолковывать или брать на вооружение закон Хэтча", - отмечается в заявлении Гроувса.

Аппарат спецпрокурора США является независимым федеральным органом, осуществляющим надзор за соблюдением трудового законодательства и никак не связан с Робертом Мюллером, расследовавшим приписываемые России попытки вмешательства в американские президентские выборы 2016 года.