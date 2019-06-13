ЦИК Украины зарегистрировал почти 200 кандидатов в одномандатных округах

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала 188 кандидатов в одномандатных округах на внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба комиссии.

"Всего по состоянию на 13 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 188 кандидатов в народные депутаты Украины, в том числе которые баллотируются в порядке самовыдвижения - 170, выдвинутых политическими партиями - 18", - сказано в сообщении.

По состоянию на четверг, ЦИК страны зарегистрировала 43 официальных наблюдателя от иностранных государств и международных организаций.

Выборы в Раду проводятся по так называемой смешанной системе, когда половина состава Рады избирается по партийным спискам (пропорциональная система), вторая половина - по одномандатным округам (мажоритарная система, когда избиратели голосуют за конкретного кандидата). ЦИК Украины пока не сообщала о количестве зарегистрированных партий, которые примут участие в выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной рады и назначении досрочных выборов 21 июля. Причина такого решения - отсутствие, по мнению главы государства, коалиции в парламенте. Между тем, 62 депутата парламента обратились в Конституционный суд страны с требованием отменить это решение. Суд в настоящее время рассматривает это обращение в закрытом режиме. По информации украинских СМИ, решение суда следует ожидать не ранее 20 июня.