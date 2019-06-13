СБ ООН проведет консультации по ситуации в Оманском заливе

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности проведет консультации по ситуации, сложившейся после того, как два танкера в Оманском заливе подверглись нападениям. Об этом сообщил в четверг журналистам перед началом консультаций в СБ ООН председательствующий в Совбезе в июне постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби. Ему был задан вопрос о том, можно ли ожидать какого-либо заявления по вопросу о свободе навигации в районе Оманского залива.

"Посмотрим, как пройдут консультации, а потом мы решим, какие дальнейшие шаги следует предпринять", - ответил он.

Ранее в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на брифинге в Госдепартаменте заявил, что иранские власти несут ответственность за нападения на танкеры.

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе после того, как подверглись нападению. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline ("Фронтлайн"), под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.