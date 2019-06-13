Военный совет Судана признал, что отдал приказ о разгоне сидячей забастовки в Хартуме

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Военный совет Судана признал, что приказ о разгоне сидячей забастовки в Хартуме отдали военные. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Хартуме официальный представитель совета Шамс ад-Дин Каббаши, передает телеканал Al-Mayadeen.

"Военный совет отдал приказ свернуть сидячую забастовку", - сказал он.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили часть палаточного лагеря протестующих в центре суданской столицы рядом со штаб-квартирой главного командования вооруженных сил. В результате акции, а также последовавших за этим столкновений погибли, по официальным данным, 64 человека. Оппозиция заявляет о 118 жертвах.