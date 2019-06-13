США не исключают новых нападений на танкеры после инцидента в Оманском заливе

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что возможны новые нападения на танкеры после инцидента в Оманском заливе, в котором Вашингтон обвиняет Тегеран. Об этом заявил в четверг представитель администрации США высокого ранга, его слова приводит агентство Reuters.

По его данным, Вашингтон обсуждает со своими союзниками возможные варианты действий для защиты международного судоходства в районе Персидского залива в связи с нападением. По его словам, инцидент мог быть связан с визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Иран.