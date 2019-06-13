СМИ: Саудовская Аравия направила послание в СБ ООН в связи с атакой на ее аэропорт

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия направила в Совет Безопасности (СБ) ООН послание в связи с нападением хуситов (сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах") на ее гражданский аэропорт. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

В нем в частности указывается, что "иранский режим продолжает поддерживать трансграничные террористические акты", а его помощь мятежникам "является нарушением международных резолюций". В Эр-Рияде также отметили, что королевство и возглавляемая им аравийская коалиция "примут срочные меры для предотвращения этих атак, обеспечат защиту гражданских лиц и привлекут к ответственности виновных в соответствии с международным гуманитарным правом".

Кроме того, Совбез был проинформирован о ходе расследования, которое показывает, что хуситы получили "особый вид оружия", и в настоящее время компетентные органы пытаются установить точный тип использовавшейся при нападении ракеты.

12 июня хуситы (сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах") подвергли ракетному обстрелу аэропорт саудовского города Абха. По информации аравийской коалиции, снаряд попал в зал прилета, причинив материальный ущерб. Пострадали 26 человек различных национальностей.

Хуситы признали факт обстрела, и, как заявлял официальный представитель вооруженных формирований "Ансар Аллах" бригадный генерал Яхья Сариа, воздушная гавань была атакована крылатой ракетой. Он также утверждал, что в результате удара была разрушена диспетчерская башня.