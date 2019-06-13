Военный совет Судана заявил о двух попытках переворота

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Две попытки переворота были совершены в последнее время в Судане. Об этом, как сообщил телеканал Al-Arabiya, заявил в четверг переходный Военный совет страны.

"Нам удалось сорвать две попытки переворота за последний период, - отмечается в заявлении данной структуры. - Мы удерживаем две группы военных, которые пытались совершить их".

В среду Al-Arabiya со ссылкой на собственные источники уже передавала о неудавшейся попытке переворота против Военсовета. Сообщалось о задержании 68 офицеров, принимавших в нем участие, в отношении которых было начато расследование. Также указывалось, что большинство в группе предполагаемых путчистов - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму. Однако позднее телестанция сама опровергла эту информацию.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелой экономической ситуации в Судане армия отстранила находившегося у власти 30 лет президента страны Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военсовета. На протяжении двух месяцев стороны пытались прийти к устраивающему всех решению, однако до сих пор договориться у них так и не получилось.

3 июня полиция и спецназ Судана силой зачистили от протестующих площадь перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил в Хартуме, в результате чего погибли десятки человек. Вслед за этим оппозиция заявила о прекращении диалога с армией и начале всеобщей забастовки. Посреднические попытки возобновить его предпринимает в настоящее время Эфиопия.