{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Нападение на танкеры в Оманском заливе

В США заявили, что атаки в Оманском заливе показывают реальную угрозу Ирана для мира

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют реальную угрозу, которую представляет Иран для стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом. С таким утверждением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая перед журналистами в четверг после проходивших в закрытом режиме консультаций Совета Безопасности ООН, проведенных по требованию США в связи с инцидентом в Оманском заливе.

"Госсекретарь [Майкл] Помпео изложил цепь событий, которыми я поделился сегодня с Советом Безопасности и которые демонстрируют реальную угрозу, которую Иран представляет международным миру и безопасности", - сказал американский дипломат.

Теги
СШАИранНападение на танкеры в Оманском заливе
В Израиле заявили, что ждут Путина с визитом в январе 2020 года
Читать полностью