В США заявили, что атаки в Оманском заливе показывают реальную угрозу Ирана для мира

ООН, 14 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает, что нападения на танкеры в Оманском заливе демонстрируют реальную угрозу, которую представляет Иран для стабильности на Ближнем Востоке и в мире в целом. С таким утверждением выступил исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая перед журналистами в четверг после проходивших в закрытом режиме консультаций Совета Безопасности ООН, проведенных по требованию США в связи с инцидентом в Оманском заливе.

"Госсекретарь [Майкл] Помпео изложил цепь событий, которыми я поделился сегодня с Советом Безопасности и которые демонстрируют реальную угрозу, которую Иран представляет международным миру и безопасности", - сказал американский дипломат.