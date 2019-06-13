В Израиле заявили, что ждут Путина с визитом в январе 2020 года

ГЕРЦЛИЯ /Израиль/, 14 июня. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что в еврейском государстве ждут с визитом президента России Владимира Путина в январе 2020 года, в 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Об этом он сообщил в четверг вечером, выступая на приеме по случаю Дня России, организованном посольством РФ в Израиле в городе Герцлия.

"Я надеюсь, что вы сможете присоединиться к нам в январе следующего года для того, чтобы отметить 75-ю годовщину освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау", - сказал Ривлин, обращаясь к российскому лидеру. Президент Израиля отметил, что в наши дни "антисемитизм снова поднимает голову во всем мире".

"Мы должны и будем твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме, и президент [РФ Владимир] Путин является великим союзником в борьбе с антисемитизмом", - подчеркнул он. "Мы знаем, что Российская Федерация и ее руководство привержены безопасности Израиля", - добавил Ривлин.

27 февраля 2019 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил во время встречи в Москве президента РФ Владимира Путина в Иерусалим на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Глава российского государства принял тогда приглашение израильского премьера.

27 января 2020 года будет отмечаться 75-я годовщина освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Эта дата по решению ООН является Международным днем памяти жертв Холокоста. В этот же день в следующем году будет отмечаться 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Именно 27 января 1944 году в городе был зачитан приказ Военного совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о победе советских войск, добившихся окончательного снятия осады.