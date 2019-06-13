Болтон: избрание Зеленского создает новые возможности для налаживания отношений США с РФ

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Избрание президентом Украины Владимира Зеленского создает новые возможности для урегулирования в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США с Россией. Об этом написал в четверг в Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы встретились сегодня с представителем [США по вопросам Украины Куртом] Волкером, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России, но крайне важно, чтобы Россия внесла свой вклад и участвовала в этом серьезно", - заявил он.

21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, на которых одержал победу Владимир Зеленский. 20 мая он вступил в должность главы государства.

В Минске 5 июня прошла первая после смены президента на Украине встреча Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны. По итогам встречи спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что группа по урегулированию на востоке Украины на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса.