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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
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Обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче не признал вину в суде

Брентона Тарранта оставили под стражей до следующего заседания, которое состоится 4 мая 2020 года

СИДНЕЙ, 14 июня. /ТАСС/. Бернтон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче, не признал себя виновным в убийствах, покушениях на убийства и совершении террористического акта. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald в пятницу. Подсудимый выступает перед окружным судом Крайстчерча по прямой видеосвязи из тюремной камеры в Окленде.

Cуд оставил Брентона Тарранта под стражей до следующего заседания суда. Судья Кэмерон Мандер назначил следующее заседание по делу на 4 мая 2020 года.

15 марта 2019 года в мечетях новозеландского Крайстчерча произошел теракт, в результате которого погиб 51 человек, еще порядка 50 были ранены. Брентону Тарранту были предъявлены в общей сложности 92 обвинения.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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