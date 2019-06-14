Колумбия обратилась к ЕС за помощью для урегулирования кризиса с мигрантами из Венесуэлы

ТАСС, 14 июня. Колумбия нуждается в помощи со стороны Европейского союза (ЕС), а также других стран, чтобы справиться с потоком мигрантов из Венесуэлы. Об этом заявил в четверг в Брюсселе администратор границы с Боливарианской Республикой Фелипе Муньос.

"Колумбия расценивает происходящее не только как чрезвычайную ситуацию, но и как фундаментальный вызов для своего развития в ближайшие годы, - цитирует чиновника радиостанция Union Radio. - Нам нужны не только чрезвычайные меры, но и долгосрочное сотрудничество с международными донорами".

По мнению Муньоса, венесуэльский миграционный кризис может привести "к очень серьезным последствиям в сфере безопасности" и превратиться в "региональную угрозу". К настоящему времени Колумбия приняла свыше 1,3 млн выходцев из Боливарианской Республики.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, страну покинули уже более 4 млн человек. Международный валютный фонд в своем апрельском докладе спрогнозировал уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов.