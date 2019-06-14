CNN: Саудовская Аравия согласна с позицией США о причастности Ирана к нападению на танкеры

ТАСС, 14 июня. Саудовская Аравия согласна с позицией США, возложивших ответственность на Иран за нападение на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Об этом, как передает в четверг телеканал CNN, заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Выступая в эфире телеканала, он отметил, что королевство "не видит причин не согласиться с госсекретарем [США Майклом Помпео]", который ранее заявил на брифинге в Госдепартаменте, что иранские власти несут ответственность за нападение на танкеры.

CNN указывает, что аль-Джубейр не предъявил никаких доказательств причастности Ирана к инциденту, но выразил уверенность, что расследование продолжится и "доказательства будут представлены миру".

Два танкера загорелись в четверг в Оманском заливе, причины происшествия устанавливаются. Члены экипажа, среди которых были россияне, эвакуированы экстренными службами Ирана и доставлены в иранский порт Джаск.

Танкер Kokuka Courageous, зарегистрированный в Панаме и принадлежащий японской транспортной компании, перевозил метанол из Саудовской Аравии в Сингапур. Судно Front Altair, принадлежащее норвежской компании Frontline, под флагом Маршалловых Островов шло с грузом нефтехимического сырья из ОАЭ на Тайвань.