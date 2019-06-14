FT: букмекеры называют Бориса Джонсона фаворитом среди кандидатов в британские премьеры

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Экс-глава британского МИД Борис Джонсон стал бесспорным фаворитом букмекеров в качестве вероятного будущего лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом сообщила вечером в четверг в своей электронной версии газета Financial Times .

По информации издания, по завершении состоявшегося в четверг первого тура голосования в парламентской фракции тори, в котором Джонсон одержал очень уверенную победу и далеко оторвался от всех конкурентов по числу завоеванных голосов депутатов Палаты общин, букмекерская контора Ladbrokes стала принимать на победу Джонсона ставки с коэффициентом 1/5. В коэффициенте британских букмекерских контор в числителе указан чистый выигрыш, а в знаменателе - размер ставки, а это означает что на каждые вложенные £5 ваша прибыль составит только £1 фунт.

Для сравнения, ставки на победу нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, который показал в первом туре второй результат после Джонсона, принимаются той же Ladbrokes с коэффициентом 7/1, то есть в случае его успеха каждый вложенный фунт принесет вам прибыль в £7. Для сравнения, коэффициент при принятии ставок на аутсайдера первого тура, министра по вопросам международного развития Рори Стюарта составляет 16/1.

В первом туре, который отсеял троих кандидатов и низвел их общее число до семи, Джонсон заручился поддержкой 114 коллег-парламентариев от тори, в то время как за Ханта проголосовали только 43 депутата нижней палаты, за министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкла Гоува - 37, за экс-министра по вопросам Brexit Доминика Рааба - 27, за главу МВД королевства Саджида Джавида - 23, за министра здравоохранения и социальной защиты Мэтта Хэнкока - 20 и за уже упомянутого Стюарта - 19.

Разговоры о коалиции

Для преодоления второго раунда кандидатам понадобится поддержка уже 33 депутатов, и для многих остающихся в строю претендентов на премьерство эта планка явится непреодолимой. В связи с этим газета The Guardian сообщила вечером в четверг на своем сайте о том, что на фоне резкого отрыва Джонсона от своих конкурентов ряд кандидатов в премьеры уже вступили в переговоры друг с другом о возможности создания коалиции умеренных сил тори против главного фаворита. Правда, судя по приводимым примерам, о реальной конкуренции Джонсону пока речи не идет.

Так, в частности, в статье говорится, что на Хэнкока оказывается давление с целью убедить его снять кандидатуру в пользу другого претендента и что представители группы поддержки главы Минздрава уже переговорили с лагерями Гоува и Джавида на предмет создания возможного альянса. Команда сторонников Хэнкока также выступает против альянсов с Хантом, а также со Стюартом, которого они считали аутсайдером первого тура и рассчитывали укрепить свои позиции, переманив на свою сторону его электорат в депутатском корпусе. Но теперь уже не исключено, что министр здравоохранения может сойти с дистанции даже раньше, чем министр по вопросам международного развития, если все-таки снимет свою кандидатуру в чью-то пользу еще перед проведением второго тура в предстоящий вторник.

В свою очередь, Financial Times сообщила о том, что и лагерь Джонсона якобы предлагал Джавиду сойти с дистанции и поддержать главного претендента на победу. При этом политические союзники экс-главы МИД якобы уже намекали главе МВД, что при таком сценарии может зайти речь и о назначении Джавида министром финансов, то есть вторым человеком в правительстве после премьера. Правда, издание отмечает, что представитель Джонсона опроверг эти слухи, заметив, что никаких должностей политический лагерь фаворита премьерской кампании никому не предлагал.

Однако в создавшейся ситуации являющийся организатором выборов Комитет 1922 парламентской фракции тори дал понять, что ждет уже к обеду в пятницу подтверждающей информации о намерениях со стороны тех кандидатов, которые решат передать свои голоса более сильным соперникам перед намеченным на пятницу проведением второго тура голосования в парламентской фракции консерваторов.