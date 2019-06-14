СМИ: японский премьер попросил Иран отпустить находящихся там под стражей американцев

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе завершившегося накануне визита в Тегеран обратился к руководству Ирана с просьбой отпустить находящихся там американских граждан. Он сделал это по личной просьбе президента США Дональда Трампа, сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

В Иране, по этим данным, находятся в заключении по меньшей мере четверо граждан США, включая бывшего военного, приговоренного в марте к 10 годам тюрьмы.

О реакции руководства Ирана на просьбу японского премьера не сообщается. В ближайшее время, по данным Киодо, Абэ собирается провести по телефону беседу с президентом США.

Японский премьер 12-13 июня посетил Тегеран, где встретился с президентом Хасаном Роухани и духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Абэ, как сообщается, намеревался выступить посредником в налаживании диалога между Тегераном и Вашингтоном. Однако Али Хаменеи, по данным Kyodo, отверг идею переговоров с президентом США Трампом.