Военные США опубликовали видеозапись, на которой иранцы якобы снимают мину с борта танкера

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан.

"В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса "Гашти" приблизилась к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)", - утверждается в заявлении.

На черно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно.

В новость внесена правка (05:07 мск) - передается с исправлением имени и звания спикера, верно - капитан Билл Урбан