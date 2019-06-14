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Нападение на танкеры в Оманском заливе

Военные США опубликовали видеозапись, на которой иранцы якобы снимают мину с борта танкера

На черно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно
Описание
© EPA-EFE/STRINGER

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американские военные выложили в открытый доступ видеозапись, на которой, по их утверждению, запечатлено, как лица с иранского корабля, принадлежащего Корпусу стражей исламской революции (КСИР), снимают неразорвавшуюся мину с борта танкера Kokuka Courageous, подвергшегося нападению в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении, которое распространил в четверг официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) капитан Билл Урбан.

К документу прилагалась соответствующая видеозапись.

' Steven Herman/YouTube'

"В 16:10 по местному времени патрульный катер КСИР класса "Гашти" приблизилась к танкеру Kokuka Courageous, и как можно было наблюдать, и это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous (видео прилагается)", - утверждается в заявлении.

На черно-белых кадрах видно, как некий катер с людьми на борту приближается к танкеру, а затем отплывает обратно.

В новость внесена правка (05:07 мск) - передается с исправлением имени и звания спикера, верно -  капитан Билл Урбан

Теги
СШАНападение на танкеры в Оманском заливе
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