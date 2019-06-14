Верховный суд Бразилии признал гомофобию преступлением

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июня. /ТАСС/. Ущемление прав по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Бразилии объявлены преступлением после того, как Федеральный верховный суд (ФВС) страны, обладающий в том числе функциями конституционного контроля, завершил в четверг прерванное ранее голосование по вопросу криминализации гомо- и трансфобии.

В результате окончания формальной процедуры судейского голосования (большинство из судей высказалось за криминализацию гомофобии еще к 24 мая) Бразилия, по данным Международной ассоциации лесбиянок и геев (ILGA), стала 43-ей страной, принявшей соответствующую правозащитную норму. Теперь дискриминация такого рода будет подпадать под действие закона о расовой дискриминации и приравниваться к преступлениям на расовой почве. Предусмотренное в таких случаях наказание может доходить до пятилетнего тюремного срока.

Профильный комитет законодательного органа, на протяжении 18 лет до этого откладывавший рассмотрение данного вопроса, в конце мая частично одобрил законопроект о криминализации подобных нарушений прав меньшинств, сделав исключение для храмов. Парламентарии объяснили это необходимостью соблюдения свободы вероисповедования, поскольку некоторые религии считают однополые отношения греховными. Данную оговорку суд счел частично обоснованной, разрешив высказывать на территории культовых сооружений личное негативное отношение к гомосексуальным практикам, запретив при этом пропагандировать подобное предубеждение.