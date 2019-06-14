Си Цзиньпин: КНР будет развивать отношения с Ираном вне зависимости от мировой обстановки

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Китая намерено развивать отношения с Ираном вне зависимости от изменений международной и региональной обстановки. Об этом в пятницу на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Вне зависимости от изменений в международной и региональной обстановке, Китай намерен совместно с Ираном прикладывать усилия для поддержания стабильного развития китайско-иранских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства", - приводятся слова главы государства в сообщении МИД КНР.

"Китай поддерживает сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. А также желает усилить координацию с Ираном в ООН, ШОС и других международных организациях для совместной защиты базовых норм международного права, принципов многосторонности, а также для отстаивания общих интересов развивающихся стран мира, в том числе КНР и Ирана", - указал Си Цзиньпин.

Саммит ШОС пройдет 14 июня в Бишкеке. В состав организации входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Как ожидается, в ходе заседания Совета глав государств - участников ШОС будут рассмотрены около 20 вопросов. Среди них вопросы, касающиеся обеспечения региональной безопасности, в частности ситуации в Афганистане, а также создания Банка ШОС.

В качестве наблюдателей участие в саммите примут руководители Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии.