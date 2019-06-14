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ШОС

Премьер Индии призвал провести международный саммит по борьбе с терроризмом

Нарендра Моди считает объединение усилий необходимым

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением созвать международный саммит по противодействию терроризму. Об этом глава кабмина заявил, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

"Мы должны объединиться для борьбы с терроризмом. Индия призывает к проведению международного саммита по борьбе с терроризмом", - сказал Моди.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал коллег по ШОС не допустить попадания в руки террористов химического оружия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияИндияШанхайская организация сотрудничестваМоди, Нарендра
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