Премьер Индии призвал провести международный саммит по борьбе с терроризмом

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с предложением созвать международный саммит по противодействию терроризму. Об этом глава кабмина заявил, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

"Мы должны объединиться для борьбы с терроризмом. Индия призывает к проведению международного саммита по борьбе с терроризмом", - сказал Моди.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал коллег по ШОС не допустить попадания в руки террористов химического оружия.