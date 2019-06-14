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Кризис в Сирии
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Казахстан готов продолжить содействие проведению международных встреч по Сирии

Двенадцатый раунд межсирийских переговоров в рамках астанинского процесса прошел в столице Казахстана 25-26 апреля

БИШКЕК, 14 июня. /ТАСС/. Казахстан высказал готовность продолжить содействие в проведении переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу.

"Мы готовы и далее содействовать проведению международных встреч по Сирии", - сказал Токаев в ходе расширенного заседания саммита ШОС.

Двенадцатый раунд межсирийских переговоров в рамках астанинского процесса прошел в столице Казахстана 25-26 апреля. Его главными темами стали формирование списков сирийского конституционного комитета и ситуация на земле, преимущественно в Идлибе и на северо-востоке арабской республики. Следующая встреча по урегулированию ситуации в Сирии запланирована в Нур-Султане в июле.

Теги
СирияКризис в СирииТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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